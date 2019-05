Il prof. Franco Nembrini è uno scrittore, insegnante, pedagogista ed esperto internazionale di Dante Alighieri. Sarà ospite il 25 Maggio 2019 a Brindisi presso la Scalinata Virgiliana a partire dalle 19:30 nell’ambito dell’Iniziativa culturale: “Riveder le Stelle – Dante Poeta del Desiderio”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di avvicinare un vasto pubblico, in particolare i giovani, alla Divina Commedia con la guida del prof. Franco Nembrini, per scoprirne tratti di bellezza che ancora ci sfuggono ed imparare, con le parole di Dante, a “Riveder le stelle” per affrontare il cammino della vita con uno sguardo rinnovato come quello del poeta fiorentino dopo il suo viaggio lungo 100 canti.

L’evento è organizzato dalla Diocesi di Brindisi Ostuni – Unità Pastorale Centro Storico Brindisi, dall’Associazione Brindisi e le Antiche Strade e dal Lions Club Brindisi. Gode del Patrocinio di Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi e dell’Assessorato all’industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Inoltre, rientra nel calendario di iniziative de Il Maggio Dei Libri patrocinato dal Mibac.

“Bisogna imparare a guardare [..] Se qualcosa non va nella realtà, il più delle volte, non c’è che qualcosa non va nella realtà stessa ma c’è qualcosa che non va nei tuoi occhi, qualcosa che non va in te. Ho cercato di impostare tutta la lettura di Dante, e di tutto quello che succede, sforzandomi di guardare con il criterio di volgermi alle stelle: di non presumere di sapere, di stupirmi della novità. [..] Ma se a te nessuno te le fa vedere le stelle, fuori dall’inferno, come fai a guardare con il criterio delle stelle?” – Franco Nembrini 12/05/2018 Vedano Olona (Varese)

Nella sua storia ha diverse pubblicazioni sul poeta fiorentino e lo scorso anno ha pubblicato per Mondadori, insieme a Gabriele Dell'Otto, con prefazione di Alessandro D'Avenia, "Inferno" il primo di tre volumi di una nuova Divina Commedia interamente commentata e illustrata.

È stato uno studente-lavoratore, un docente, preside, è un padre di famiglia e fa parte del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. È ormai impegnato per tutta Italia, e in diversi contesti internazionali, in conferenze e seminari sul Dante, ma anche sulla pedagogia.

A lui viene affidato il compito di ispirare la platea a desideri grandi. In una serata di maggio, forse in quello che sarebbe stato il 754esimo compleanno di Dante, viene chiamato a sottolineare quanto sia importante guardare alle stelle e come Dante Alighieri non sia solo un poeta dall’estro incontenibile, dalla profonda sapienza per i versi ma che possa anche rappresentare una guida per riscoprire sé stessi, il cammino della vita e il processo per arrivare alla pienezza.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita; in caso di meteo avverso l’evento si svolgerà presso la Chiesa di San Paolo.

Per ulteriori informazioni rivederlestellebrindisi@gmail.com

Diocesi di Brindisi Ostuni – Unità Pastorale Centro Storico Brindisi

Associazione Brindisi e le Antiche Strade

Lions Club Brindisi