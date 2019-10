I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 45enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo, controllato nella serata di ieri a piedi in una via del centro, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 17, custodito all’interno di un borsello da tracolla indossato.

L’arma è stata sottoposta a sequestro.