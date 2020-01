La burocrazia, si sa, molto spesso è complicata ed in molti casi le pratiche hanno tempi lunghi. Quindi si tratta di districarsi tra norme che cambiano, procedure a volte complesse ed il rischio è quello di perdersi tra un ufficio e l’altro.

Tutto questo da una persona con disabilità è maggiormente sentito ed anche se aiutata dai suoi familiari il peso da sostenere in termini di tempo da impiegare ed energie da spendere non è di lieve conto. Inoltre le persone con disabilità frequentemente sono tenute a disbrigare pratiche con una certa periodicità, anche mensile, per le forniture di ausili e presidi sanitari che consentono loro di vivere meglio.

Al fine di offrire un servizio che alleggerisca dalle difficoltà appena descritte e che consenta alla persona con disabilità di fruire pienamente dei propri diritti, l’Associazione di Promozione Sociale “AccordiAbili” ha attivato uno sportello di informazione e consulenza sulle tematiche riguardanti la disabilità per quanto attiene alle pratiche burocratiche. “È una vecchia idea” dichiara Vincenzo Deluci presidente del sodalizio AccordiAbili “poiché molti dei nostri amici ed associati, nonché le loro famiglie, spesso ci hanno fatto richiesta di chiarimenti su aspetti relativi alle pratiche burocratiche, alle richieste di forniture ed ai ricoveri presso strutture sociosanitarie. Ma non solo”. Infatti presso lo sportello, che sarà seguito da un esperto referente di AccordiAbili, sarà possibile ricevere anche informazioni relative ai Provi ovvero i Progetti di Vita Indipendente. “Sì” continua Deluci “i Provi, come molti sanno, sono dei finanziamenti per l’acquisto di ausili e presidi che, a fronte di determinati requisiti e dietro domanda, la Regione Puglia mette a disposizione e sono destinati a persone con disabilità pari al 100%”.

Lo sportello sarà ubicato presso la sede di Fasano del Patronato ENAC, al numero 5 di Viale Unità d’Italia, negli uffici dell’ Unione Coltivatori Italiani. Le aperture previste, a partire dal mese di febbraio, sono il martedì mattina dalle 10:00 alle 12:00 ed il giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00. Per maggiori informazioni sarà possibile telefonare allo 080/4413878 oppure al 392/1919850.