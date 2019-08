Il 29 agosto 2019, in Ostuni, presso il Parco di Santa Maria d’Agnano, a partire dalle 18:30, si svolgerà una serata di beneficenza pro Villaggio Sos, organizzata da due importanti associazioni locali, Espressioni d’Arte, che vede come Presidente, Ruggero Cairo, e la ProLoco Ostuni Marina che ha come Presidente, Domenico Mimmo Greco. Ci sarà dapprima la possibilità di effettuare una visita guidata gratuita al Parco di Santa Maria d’Agnano, e successivamente di degustare il vino dell’Enoteca Gigliola di Carovigno.

In seguito, il gruppo di Balli Popolari di Amalia Attorre offrirà agli ospiti un raffinato percorso di PIZZICATA. Successivamente, grazie all’associazione Espressioni d’Arte, la tanto attesa esibizione della Cantante Lirica Olena Talko, artista internazionale che ha calcato i migliori palcoscenici del mondo. Alle ore 20:30 chiude l’evento lo Spettacolo Teatrale “Quattro Chiacchiere su Napoli” tra musica, teatro e poesia, con Mario Cutrì, Antonella Golia e Betty Schiavone che si esibiranno nel suggestivo scenario dell’ANFITEATRO del Parco di Santa Maria d’Agnano.

La madrina della Manifestazione sarà Floriana Rignanese, che sorteggerà una vacanza offerta da Futura Vacanza Club, nel Villaggio Resort di Torre Rinalda.

L’associazione Espressioni d’Arte, parteciperà con una mostra pittorica, e metterà a disposizione un’opera gentilmente offerta dal Vice Presidente Luigi Casale, da mettere a sorteggio. Il ricavato sarà utilizzato per realizzare una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore.