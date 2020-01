Con l’arrivo del nuovo anno il Comitato di Fasano apre le porte ai nuovi aspiranti volontari. Sabato 18 gennaio la presentazione del corso.

“In più ci sei TU” è questo lo slogan che Croce Rossa Italiana dedica a tutti coloro fossero interessati a diventare volontari della più grande organizzazione di volontariato mondiale e che, grazie al nuovo corso per aspiranti volontari, potranno finalmente farvene parte. La presentazione ufficiale del corso, avviato dal comitato di Fasano, è fissata per sabato 18 gennaio alle ore 18.30 presso la sede di Piazza Plebiscito, nei pressi della Farmacia “La Salette”. Le iscrizioni sono aperte a tutta la cittadinanza, uomini e donne, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età.

La formazione sarà articolata in dieci lezioni teorico-pratiche della durata complessiva di 26 ore e al termine del percorso, una volta superato l’esame finale, oltre a diventare Volontario di Croce Rossa si riceverà anche l’attestato con valenza europea di Primo Soccorso.

Ma chi è Croce Rossa? È l’organizzazione mossa da migliaia di volontari che in tutto il mondo offrono il proprio tempo libero per alleviare le sofferenze dei meno fortunati, ma non solo. Essere volontario di Croce Rossa vuol dire saper ascoltare, amare, credere, dare e ricevere, giocare, volare, sorridere e fare di più per e con il prossimo. Guidati dai sette Principi Fondamentali Croce Rossa si impegna nei vari ambiti di azione: Salute, Sociale, Emergenze, Giovani e Sviluppo.

Per ulteriori informazioni e iscrizione al corso è possibile scrivere un messaggio WhatsApp allo 0804414677. (link: https://wa.me/390804414677)

Unisciti anche TU all’Italia che aiuta.