Avrà inizio domani con le gare dei quarti la Final8 di Coppa Italia in programma nel PalaEstra di Siena, che ospiterà la rassegna sino alle finali di domenica 23 febbraio.

La Junior Fasano esordirà nella competizione alle ore 16.30, affrontando il Pressano, qualificatosi dopo aver superato nel turno preliminare il Sassari per 28-24, mentre la compagine biancazzurra ha guadagnato l’accesso al torneo sconfiggendo lo scorso 14 dicembre il Cologne per 35-28.

Si presenta a ranghi completi il team fasanese, con il tecnico Francesco Ancona che dichiara: “Affrontiamo questa Final8 sicuramente in modo diverso da tutte le altre volte, poichè non essendo tra le favorite questo ci favorirà indubbiamente dal punto di vista psicologico. Obiettivo assoluto è quello di passare il turno contro una squadra

molto forte ed esperta come il Pressano”.

L’incontro, così come tutte le altre sfide della manifestazione, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.it) e PallamanoTV

(www.facebook.com/pallamanotv e www.youtube.com/pallamanotvfigh).

Queste invece le sei coppie arbitrali designate per la competizione: Simone-Monitillo, Cosenza-Schiavone, Carrino-Pellegrino, Cardone-Cardone, Castagnino-Manuele e Prandi-Ambrosetti.

A seguire infine il calendario completo del torneo:

21-feb h 14:30 Quarti di Finale Conversano – Cassano Magnago [A]

21-feb h 16:30 Quarti di Finale Pressano – Junior Fasano [B]

21-feb h 18:30 Quarti di Finale Bozen – Brixen [D]

21-feb h 20:30 Quarti di Finale Siena – Trieste [C]

22-feb h 18:30 Semifinali D – A

22-feb h 20:30 Semifinali C – B

23-feb h 14:00 Finali 3°-4°

23-feb h 18:00 Finali 1°-2°