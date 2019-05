Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi, eletto lo scorso febbraio, accogliendo la sollecitazione degli alunni delle Scuole cittadine e avendo svolto una serie di importanti incontri di consultazione, discussione e progettazione, ha deciso di vivere una importante esperienza educativa di “Guerrilla Art” all’interno del Parco “Cesare Braico”.

Saranno coinvolti, secondo calendario, bambini e ragazzi degli Istituti Comprensivi di Brindisi: il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi vogliono “lasciare una propria impronta” in città.

Ovvero, prima della Festa del CCR (che si terrà martedì 28 maggio p.v.), tutti i ragazzi desiderano riqualificare alcuni spazi del Parco Cesare Braico: sistemare i due campi di calcetto (ridipingere linee perimetrali, aree, porte, sostituire le reti, …) e quello di basket (linee e tabelloni); effettuare piccole azioni per colorare e rendere più graditi agli occhi dei bambini, spazi, luoghi e attrezzature all’interno del parco.

Tutti i bambini e i ragazzi dei 29 CSR di Brindisi “lavoreranno”, a turno, per migliorare, aggiustare e abbellire il parco cittadino: importante gesto di “cura ed attenzione” per un luogo pubblico, purtroppo negli anni spesso vandalizzato.

In particolare, i gruppi di lavoro saranno suddivisi nel seguente modo:

GUERRILLA ART presso il Parco Cesare Braico

“Centro” – “Santa Chiara” – “Sant’Elia-Commenda”: Lunedì 20 maggio 2019 – ore 8.15 – 12.45

“Commenda” – “Bozzano” – “Cappuccini”: Martedì 21 maggio 2019 – ore 8.15 – 12.45

“Casale” – “Centro 1” – “Paradiso-Tuturano”: Mercoledì 22 maggio 2019 – ore 8.15 – 12.45

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è uno strumento di cittadinanza attiva dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, Settore Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio, dell’Ambito Brindisi – S. Vito dei N.nni, all’interno del Servizio “La Città dei Ragazzi”, in gestione alla Cooperativa Sociale Amani.

Nel corso degli ultimi anni il CCR è divenuto un “contenitore” di personalità diverse, idee, progetti, attività innovative, momenti di formazione, azioni di Guerrilla Art, incontri con importanti realtà territoriali del settore privato e pubblico, … Le esperienze educative fatte con i bambini ed i ragazzi delle Scuole Cittadine hanno portato, negli anni, piccoli ma importanti risultati sulle sensibilità e sui singoli cammini di vita degli ex consiglieri comunali, divenuti oramai giovani alle prese con la loro vita universitaria, sociale e familiare.

La Coop. Sociale Amani, oramai dal 2010, crede fermamente nel progetto di cittadinanza attiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi, cercando, per quanto possibile, di incidere sulla percezione che i ragazzi hanno dei propri quartieri, sulla loro capacità di visione dell’intera città, sulla possibilità di diventare essi stessi moltiplicatori di stimoli ed energie positive per tutti i ragazzi di Brindisi, per far scaturire un nuovo senso di cura, appartenenza e ottimismo.