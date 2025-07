Pensavo fosse uno scherzo de La Garzetta di Brindisi, davvero. Ho chiesto conferma. E invece no: esiste davvero un comunicato ufficiale dell’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo.

La nota è un tentativo maldestro – a tratti surreale – di giustificare una realtà sotto gli occhi di tutti: Brindisi è invasa dalle erbacce. Ovunque. Sui marciapiedi, lungo le strade, davanti alle scuole, attorno agli edifici pubblici. E il problema non è solo estetico, ma anche di sicurezza (marciapiedi impraticabili) e igiene (proliferazione di zecche, pulci e altri parassiti). Una città trascurata, punto.

Eppure, l’assessore costruisce la sua autodifesa su un presunto equivoco: come se qualcuno, da qualche parte, avesse chiesto il ritorno all’uso del glifosato. A scanso di equivoci: nessuno ha mai chiesto il glifosato. Si chiede semplicemente che la città venga manutenuta, con interventi regolari – manuali o meccanici – e con uomini, mezzi, un piano. Non servono pesticidi. Servono organizzazione, volontà e senso del dovere.

Il passaggio più indigesto, però, è un altro: l’erba alta diventa, nella narrazione dell’assessore, non incuria ma “scelta sostenibile”. Non inefficienza, ma rispetto dell’ambiente. Non abbandono, ma nuovo modello di città. Una ricostruzione assurda, che offende l’intelligenza dei cittadini e il buon senso.

Si tratta di un uso spregiudicato del lessico ambientale, che sminuisce chi dell’ambiente si prende cura davvero. E trasforma norme europee in alibi per coprire l’inazione. Il problema non è la legge: è l’assenza totale di un piano. E soprattutto di autocritica. Nel comunicato non c’è una parola sui ritardi, sulle inefficienze, sugli errori. Solo autoassoluzioni, accuse a chi critica e la solita litania della “strumentalizzazione politica”. Come se a Brindisi l’erba crescesse più in fretta per colpa di chi la vede.

No, assessore. Chi prende la parola lo fa per senso civico, non per polemica. Perché ha a cuore questa città.

Se le serve, il decespugliatore glielo presto. Ho anche una zappa in più, gliela regalo volentieri. Magari usi dei guanti: se non è abituato, rischia i calli.

Ma, seriamente: sarebbe bello se la politica tornasse ad ascoltare i cittadini, invece di rifugiarsi in comunicati infantili. E sarebbe ancora più bello se qualcuno, ogni tanto, ammettesse un errore. Non è una sconfitta. È il primo passo per recuperare fiducia.

Anche solo un po’ di erba in meno, però, sarebbe già un segnale.

Andrea Vinciguerra