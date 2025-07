Oggi 12 luglio 2025, alle ore 19.30, in Francavilla Fontana nella Basilica Pontificia Minore del S.S. Rosario, è stata celebrata una messa in suffragio del Brig. Ca. Carlo Legrottaglie, assassinato il 12 luglio 2025 a Francavilla Fontana.

La Santa funzione è stata officiata da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo PISANELLO, Vescovo di Oria (BR).

Hanno partecipato la vedova, Sig.ra Eugenia Pastore, le due figlie Paola e Carla ed altri parenti del militare defunto, l’On. Mauro D’ATTIS, vice presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Prefetto di Brindisi, dott. Luigi CARNEVALE, il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Iacopo MANNUCCI BENINCASA, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo ACQUARO e numerosi Sindaci del territorio.

Folta la partecipazione di persone che con la loro presenza hanno dimostrato in modo tangibile vicinanza alla famiglia del Brigadiere e all’intera Arma dei Carabinieri.

Al termine della funzione religiosa si è svolta una fiaccolata denominata “IN CAMMINO PER CARLO”, organizzata dall’Associazione antimafia di promozione della legalità “I RAGAZZI DI VIA D’AMELIO”, sino al piazzale antistante della locale Compagnia Carabinieri in via Falcone e Borsellino.