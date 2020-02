Martedì 18 febbraio alle 18.00 a Castello Imperiali si terrà la presentazione del libro “Alda Merini, mia madre” (Manni Editore) di Emanuela Carniti.

Alda Merini è tra le poetesse più amate del Novecento italiano. Ha saputo sublimare la sua dolorosa esperienza biografica in poesia pura. Una vita, la sua, appassionante e appassionata, drammatica ed eccezionale: il precoce talento e la frequentazione fin da giovanissima dei maggiori intellettuali, la malattia mentale e i ricoveri in manicomio, i due matrimoni e i grandi amori, la celebrità arrivata tardi, il quartiere-mondo dei Navigli a Milano…

In questo libro Emanuela, la figlia maggiore di Alda, per la prima volta ricostruisce la storia della madre e la racconta nella quotidianità e nella dimensione domestica, con la sua generosità e le sue eccentricità; e nelle vicende letterarie ed editoriali, fatte di anni di silenzio e altri di successo. Emerge un ritratto franco e intenso di una donna, una mamma, un’artista che, pur tra mille momenti bui, non si è mai data per vinta.

Alla presentazione, promossa dall’Assessorato alla Cultura e dal Patto Locale per la lettura, interverranno il prof. Gerardo Trisolino ed il giornalista Silvano Trevisani.