I Carabinieri della Stazione di Latiano, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 37enne di Carovigno. L’uomo è stato controllato alla guida della sua autovettura nell’ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale, a seguito di accertamenti sanitari eseguiti presso l’Ospedale Civile “Perrino” di Brindisi ove è stato condotto da personale sanitario 118, è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nonché gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,69 G/L. Pertanto allo stesso è stata ritirata la patente di guida e l’autoveicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Infatti, con la sentenza di condanna per questo tipo di violazione è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga a persona estranea.