Il circolo di Brindisi del Partito Democratico sabato 1 febbraio 2020 alle ore 10.30 presenterà in conferenza stampa presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, l’iniziativa “Alunni oggi, cittadini domani”.

Il progetto sperimentale fortemente voluto dalla segreteria cittadina del Partito Democratico con il contributo determinante degli assessori e dei consiglieri comunali di Brindisi e degli iscritti con le loro donazioni liberali, ha come obiettivo principale quello di dotare le scuole materne e primarie della città di strumenti utili al perseguimento e al sostegno del processo formativo e alla crescita umana dei giovani allievi brindisini. Un piccolo “investimento” nel giovane capitale umano della nostra città finalizzato a coltivare il necessario senso civico e contribuire ad educare e plasmare i “grandi” di domani, responsabilizzandoli al bene comune, alla sussidiarietà e soprattutto alla cultura della legalità.

Quindi in questa prima fase si è inteso individuare e far fronte alle necessità dei diversi plessi scolastici di Brindisi.

Il progetto, in questo momento caratterizzato purtroppo da furti e danneggiamenti nelle scuole e nelle strutture sportive per mano di criminali che minano la genuina speranza che i più giovani ripongono nel futuro, riveste, perciò, un importante valore civico e vuole anche rappresentare un segnale di sostegno alla parte sana della città.

Segreteria cittadina PD di Brindisi