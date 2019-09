Ha tutto il sapore di una risposta alle forze dell’ordine la spaccata perpetrata in pieno giorno ai danni della cartoleria/edicola/ricevitoria di piazza Virgilio, ai piedi del trafficatissimo viale Commenda.

Dopo la risposta delle forze dell’ordine che hanno recuperato parte della refurtiva trafugata con la spaccata al negozio di abbigliamento Portico 12, in molti hanno pensato che fosse stato assestato un colpo decisivo a quei delinquenti che svaligiano gli esercizi commerciali dopo aver spaccato le vetrine.

Invece, alle ore 13.00 di oggi, i ladri sono entrati in azione in una zona trafficatissima come Viale Commenda e, dopo aver infranto la parte inferiore della porta, si sono impossessati di diversi articoli commerciali (per lo più profumi) e sono fuggiti.

Sul posto si sono recati i Carabinieri e gli agenti della Sezione volanti che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Pare che nessuno si sia accorto di nulla.

A far luce sull’episodio saranno le immagini delle telecamere presenti nella zona.