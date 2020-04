Sta riscuotendo sempre più ampio consenso il progetto #AndràBeneCeglie, una iniziativa nata dal basso per accompagnare i cittadini cegliesi in questo particolare momento storico caratterizzato dall’emergenza Covid-19.

Tra fine marzo ed i primi giorni di aprile diverse associazioni locali, gruppi e singoli cittadini, in collaborazione con le Parrocchie Maria SS. Assunta, San Rocco e San Lorenzo da Brindisi, Maria Immacolata MDP, il Conservatorio “Tito Schipa”, aziende ed attività locali e non, soggetti vari, hanno dato vita ad un modo nuovo per fare Comunità in rete e stare Insieme. È nata, quindi, una pagina Facebook che in poco tempo è diventata un luogo dove condividere il proprio ‘saper fare’ (ricette, attività culturali, attività ludiche, attività creative e ricreative, attività sportive, musica, danza, teatro, racconti, ecc.). Un angolo dove fermarsi per un momento di spiritualità e di riflessione. Un gruppo dove promuovere iniziative di solidarietà. Un punto di riferimento dove trovare informazioni, numeri utili, modulistica, ecc. Una comunità virtuale aperta a tutti.

Si è dato vita ad un corposo palinsesto giornaliero con tante iniziative per animare al meglio questo tempo particolare che stiamo vivendo.

Di pari passo all’esperienza del gruppo Facebook è nato anche un Comitato Cittadino che si è dedicato in particolare agli aiuti da destinare ai cittadini più svantaggiati o bisognosi e che sta svolgendo la sua attività in autonomia, con varie iniziative di beneficenza, ed anche in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, le Parrocchie ed a supporto delle diverse attività solidali portate avanti dai Servizi Sociali. Si ringrazia in particolar modo chi ha voluto sostenere tale progetto con un proprio contributo: la Stazione dei Carabinieri di Ceglie, Brin Mense, il gruppo CegliesiInGermaniaXCeglie, Tabacchi Galetta, Tabacchi Lubes, Oleif. Argentiero, Oleif. Ligorio e Oleif. Monaco per gli aiuti alimentari e il Dr. Antonio Caso e il Dr. Paolo Luchi del Materassificio Montalese che, per il tramite di una nostra concittadina che vive a Padova, hanno donato 650 mascherine sanitarie. Gli aiuti sono stati equamente divisi alle quattro Parrocchie che hanno provveduto alla distribuzione.

Il motto del progetto #AndràBeneCeglie è “insieme siamo più forti” e proprio con questo spirito il gruppo si è messo a disposizione della città gratuitamente per dare il proprio contributo e fare il proprio dovere di cittadini attivi.

È doveroso, pertanto, dopo circa un mese di attività, rivolgere il nostro sincero ringraziamento a : Armamaxa, Art Move, Casarmonica, Ceglie nel Cuore, Circolo Tennis Ceglie M., Comunitazione, In Corso d’Arte, Isa, La Casa della Lentezza, MittAffett, Ophelia, Portatori di Gioia, Profighting Team Leo, Proloco, Taf Calcio Ceglie, Tara, Unitre, ASD Calcio Ceglie, Aloisia, Masseria Fragnite, Oreste Addonizio, Enrico Messina, Daria Paoletta, Maria Assunta Salvatore, Alessandro Vitale, Francesco Biasi, Luigi Destino, Mirko Lodedo, Agostino Dematteis, Isabella Trinchera, Serena Galante, Emanuele Lubes, Cataldo Elia, Domenico Vitale, Donato Urgesi, Pietro Nacci, Mimmo Salonna, Giuseppe Marseglia, Antonio Vitale, Vincenzo Suma, Damiano Leo, Antonella Bellanova, Mino Leone, Pino Santoro, Rosangela Chirico, Maria Elena Barletta, Gianfranco Antico, Pierangelo Lerna, Domenico Maria Conte, Fabrizio Carani, Giulio Ferretto, Antonia Gianfreda, Daniela Trisolino, Vincenzo Intermite, Antonio Ciracì, Luca Ciracì, Donato Chirulli, Roberta Marseglia, Mafalda Pistillo, Pietro Leo, Cristina Elia, Mina Vitale, Francesco Monaco, Donatella Urso, Giovanni Luigi Gioia, Maria Rosaria D’Agostino, Antonio Marseglia, Piero Marseglia, Vitangelo Conte, Ilaria Magagna, Melania Bigi, Adriano Roma, Miriam Rodio, Pietro Maggiore, Maria Conte, Augusto Conte, Carlo Gasparro, Valentina Carriero, Valentina M. Palmisano, Valentina Elia, Piero Gasparro, Donatella Caprioglio, Pietro Caliandro, Michela Cerini, Tonia Chirulli, Delfina Todisco, Nico Derinaldis, Samantha Salonna, Marisa Andrisani, Alessandro Barletta, Daniela Putignano, Aurelio Larosa, Emanuela Nigri, Giulia Cavallo, Giuseppe Carriero, Piero Elia, Giuseppe Spedicati, don Angelo Principalli, don Lorenzo Elia, don Domenico Carenza, don Giacomo Lombardi, varie aziende ed attività, tutti i volontari impegnati nelle attività di distribuzione, Aree Protezione Civile e Servizi Sociali del Comune, Commissario Straordinario ed a tutti coloro che, in ogni modo e secondo le proprie possibilità e competenze, hanno fatto in modo che si potesse dire #AndràBeneCeglie.