L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Brindisi ha eletto il presidente territoriale nella persona di Francesco Molendini e vice presidente Cosimo Damiano Scatolino al termine del congresso che ha visto l’elezione dei delegati al congresso nazionale, i consiglieri territoriali e regionali. Membri del Consiglio sono Cosimo Damiano Anglani (Ostuni), Gerardo Bellé (Francavilla Fontana), Giuseppe Cerasino (Ostuni), Antonio De Pasquale (San Pancrazio), Francesco Molendini (Francavilla Fontana), Salvatore Pecoraro (Cellino San Marco, eletto anche consigliere regionale), Cosimo Damiano Scatolino (Ostuni).

L’ANMIL è un importante punto di riferimento per l’intera categoria degli invalidi del lavoro, dei loro familiari e anche dei cittadini che possono usufruirne confidando sull’esperienza e sulla sensibilità da sempre riconosciuti all’Associazione. L’Anmil è aperta dal lunedì al venerdì per informazioni e consulenza (numero 0831597565, indirizzo via Amena, 12).