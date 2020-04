Apprendiamo dal bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo ai dati dei contagi da Covid-19, che nella provincia di Brindisi i dati sono tutt’altro che rassicuranti. La percentuale di aumento dei casi di nuovi contagi, a partire dalla metà di marzo sino ad oggi, è altalenante; ciò significa che nonostante sia stato registrato un miglioramento della situazione, non possiamo ancora affermare di essere fuori dal tunnel. L’hashtag #restiamoacasa è ancora attuale perché pare che la strada sia ancora in lunga.

In prossimità delle festività pasquali e con l’arrivo delle primavera, abbinati a questi piccolissimi sprazzi di miglioramento, è possibile che i cittadini abbassino la guardia e pensino di poter dar luogo a tutte le tradizioni di queste festività riunendosi con amici e parenti.

A tutela della salute collettiva e per evitare un effetto ‘rebound’, auspico che il sindaco Rossi possa aver già predisposto una intensificazione dei controlli, in sinergia con la Prefertura di Brindisi e quindi con le forze dell’Ordine, a cui siamo sempre grati per il lavoro straordinario che svolgono.

Tutto ciò per evitare che i festeggiamenti della Santa Pasqua ci facciano ripiombare nel tunnel da cui un mese fa siamo partiti, vanificando gli sforzi finora attuati.

Livia Antonucci

Coordinatrice cittadina FI