Sono aperte le Selezioni per accedere alla SICLOT Scuola Internazionale di Clown e Clown Terapia – VIII Edizione anno 2019– 2020.

La SICLOT ha una durata di 409 ore di cui 259 ore laboratoriali e 150 ore di tirocinio c/o P.O. “A. Perrino” di Brindisi, centri/istituti convenzionati ASL/BR a partire da OTTOBRE 2019 sino a GIUGNO 2020 con frequenza durante alcuni week end.

Può accedere alla SICLOT chiunque abbia compiuto il 18° anno di età.

Ispirata alle teorie e al genio vivissimo di Patch ADAMS – medico e scrittore americano molto impegnato nel sociale – la SICLOT, patrocinata dal 2012 ASL/BR, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, CVS Poiesis, partner ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo – Mesagne BR), forma nuove figure professionali, fra cui il clown terapeuta o clown dottore,che si prende cura dei pazienti negli ospedali, nelle residenze sanitarie assistite, nelle case di cura pubbliche e private, nei centri di accoglienza sociali, negli istituti per i minori e polifunzionali, nei siti di riabilitazione, ma anche nei centri urbani e nelle missioni umanitarie.

Missione del Clown Terapeuta è quella di far riscoprire la gioia del vivere con il sorriso e l’umorismo, creando ambienti e situazioni salutari che valorizzino il rapporto umano e interventi socio-sanitari necessari, per avere la persona al centro dell’attenzione e della cura.

La CLOWN TERAPIA è complementare oltre che di reale supporto sinergico per medici, istituzioni, famiglie, ricercatori, amministratori, cioè per tutti gli attori del PIANETA SALUTE. Avvalendosi di professionalità diverse, la SICLOT è una SCUOLA di creatività, di condivisione, strutturata in un percorso didattico teorico-pratico in cinque macro moduli:

1) MEDICINA (elementi di patologia di età pediatrica, adulta e senile; seminari di psicologia ; tecniche di gestione della relazione di aiuto; sala operatoria; etica e norme igienico sanitarie nelle strutture ospedaliere; primo soccorso e disostruzione pediatrica; incontri formativi con associazioni partner della SICLOT

2) CLOWN ( ginnastica orientale Qi gong e Tai ji; Elementi di teoria dei giochi e Storytelling; clown e improvvisazione; mimo e pantomima; teatro di figura; micro magia; bolle di sapone; giocoleria; acrobatica a terra di base; Bans; monografie clown: storia, vita e arte dei più grandi artisti della risata).

3) COMUNICAZIONE (Counseling; sicurezza e prevenzione).

4) ECOLOGIA AMBIENTALE (ecologia ed etica ambientale).

5) TERAPIE COMPLEMENTARI (arte, musica e danza).

Per maggiori informazioni ed iscrizione alle selezioni contattare la SICLOT al 328.9482029, inviare una email a info@naukleros.com o visitare la pagina facebook SICLOT scuola Internazionale di clown e clown terapia.

Società Coop. Sociale “Naukleros” ONLUS