Nei giorni scorsi sono state installate in Piazza Sant’Antonio 3 panchine intelligenti Steora, una delle migliori tipologie di panchine stradali del mondo.

Con un design bellissimo e contemporaneo offre multiple funzionalità. La dimensione e la forma perfette fanno di Steora la panchina ideale per rendere qualsiasi posto all’aperto più bello. Robusta struttura in acciaio verniciato a polvere è completamente resistente ai cambiamenti atmosferici e agli atti vandalici.

Steora è la panchina intelligente più utilizzata nel mondo. Progettata per gli spazi all’esterno esposti a luce solare è alimentata al 100% ad energia solare e non richiede nessuna alimentazione aggiuntiva o modifiche infrastrutturali. I fotovoltaici completamente neri sono sviluppati e prodotti appositamente per Steora, rendendola più efficiente dal punto di vista energetico.

Il controller appositamente sviluppato può produrre fino al 30% di energia in più. Nei giorni invernali monitora le condizioni atmosferiche e spegne la panchina nel caso di maltempo.

Il controller avanzato all’interno della panchina permette la ricarica delle batterie anche quando il fotovoltaico è coperto dalla luce solare mentre gli utenti sono seduti.

Con un design semplicissimo e contemporaneo e le dimensioni convenienti Steora porta una nota del design moderno agli spazi pubblici insieme a un superveloce Wi-Fi hotspot e stazioni di ricarica.

La caratteristica principale di Steora sono i caricabatterie per la ricarica di diversi tipi di dispositivi.

La panchina ha due porte USB con una bellissima luce ambientale per la ricarica di qualsiasi tipo di dispositivo tramite cavo USB.

Il caricabatterie wireless integrato nel coperchio del vetro acrilico permette la ricarica senza uso di cavi. Basta mettere il cellulare su pad di ricarica per ricaricarlo in modalità wireless.

Il controller speciale si prende cura della sicurezza mentre si leggono le notizie, si usano i social o si fa lo shopping online.

Ben 15 sensori dentro Steora monitorano tutto ciò che si svolge sulla panchina e intorno della panchina.

Ogni secondo i sensori raccolgono dati sui parametri dell’aria, sull’utilizzo della panchina e sullo stato del sistema. Tutte le informazioni raccolte sono disponibili per i clienti attraverso la dashboard.

“L’installazione di queste panchine intelligenti – hanno spiegato il Sindaco Luigi Caroli e l’Assessore alla Smart City Antonello Laveneziana – è uno dei piccoli gesti concreti che l’Amministrazione del ‘fare’ sta mettente in campo per rendere la nostra Ceglie Messapica sempre più una “Smart City” sostenibile ed al passo coi tempi.

Ceglie Messapica, 14 agosto 2019

L’Amministrazione Comunale