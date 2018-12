L’evento pubblico “SuperBrindisi. Tutte le energia della città” si svolgerà il 28 e 29 dicembre all’ex Convento Santa Chiara. E’ un evento pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Brindisi dedicato alla partecipazione dei giovani cittadini e dei loro progetti allo sviluppo della Città di Brindisi.

L’amministrazione comunale invita: i giovani che stanno portando avanti o intendono avviare un progetto in città nei campi della cultura e della creatività, delle nuove tecnologie, del welfare e della solidarietà, dell’apprendimento, dello sviluppo sostenibile; i giovani che si stanno realizzando in altre città d’Italia e del Mondo attraverso il lavoro, la ricerca e lo studio.

“L’intento è quello di costruire una scena della creatività giovanile – spiega l’assessore alla Programmazione economica Roberto Covolo – ed essere utili ai progetti dei ragazzi. Un modo, insomma, per creare un ecosistema favorevole all’attivazione e all’abbattimento delle distanze tra idee e opportunità”.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale THE QUBE. Sono invitati tutti i portatori di interesse della città (imprese, associazioni, organizzazioni datoriali, sindacati, Università, ecc.) per interagire con la giovane scena creativa cittadina e dare visibilità alle proprie attività ed ai propri servizi.

L’obiettivo di SuperBrindisi è promuovere l’incontro ed il protagonismo di persone, progetti, istituzioni, organizzazioni e operatori economici, sociali e culturali della città in un ambiente libero ed aperto.

Con SuperBrindisi l’Amministrazione Comunale intende favorire le collaborazioni e le reti, promuovere la condivisione di conoscenza e risorse, far crescere la fiducia e immaginare insieme la Brindisi del futuro.

“Tutti partecipanti, nessuno spettatore”: questa è la regola principale di SuperBrindisi. Il programma dell’appuntamento non è stabilito in anticipo dal Comune, ma viene costruito con i partecipanti attraverso call aperte che saranno pubblicate nelle prossime ore. Chiunque voglia prenotare uno spazio per presentare il suo progetto a SuperBrindisi può iscrivere il suo intervento. La durata massima di ciascun intervento è di 5 minuti. Ciascun intervento potrà essere supportato dall’utilizzo di massimo 5 slides. Tutte le proposte di intervento saranno organizzate in sessioni tematiche (sviluppo sostenibile, cultura, nuove tecnologie, ecc.). Nelle sessioni, moderate da facilitatori, sarà possibile fare domande e promuovere dibattiti intorno ai temi che emergeranno.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 dicembre

17:00 Apertura dell’evento e registrazione dei partecipanti

17:30 ‘Brindisi: una città per i giovani?’ con il Sindaco Riccardo Rossi e l’Assessore alla Programmazione Economica e alle Politiche Giovanili Roberto Covolo

18:00 ‘Quando te ne vai?’ I giovani brindisini fuorisede presentano i propri progetti ed i propri lavori. Intervengono:

Marco Mingolla – Regista Progetto Cinè;

Emma Taveri – Destination Makers;

Marco Mione – FinTech Innovation;

Sara Zongoli – Operatrice Umanitaria;

Vitantonio Tasco – Brindidish;

Andrea Tundo – Giornalista de “Il fatto quotidiano”;

Francesca Epifani – Teatro Kopó – Brindisi.

20:00 Aperitivo e Concerto

Sabato 29 dicembre

10:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10:30 ‘Le città cambiano se i giovani contribuiscono a cambiarle’ Talk con Annibale D’elia – Dirigente all’innovazione economica del Comune di Milano

11:00 ‘Quelli che restano’ I giovani brindisi presentano i progetti in corso sul territorio. Intervengono:

Vito Quarta – Fablab Brindisi;

Michele Pignatelli – MAPabile Powered by ImmaginAbile;

Maria Assunta Gioia – Gi Goup;

Ilaria Caravaglio Arte – CineArtForum;

Daniele Pomes – Madera Bike Tour;

Chiara Sergio – Libreria Pupilla;

Antonio Melcore – Community HUB Brindisi;

Roberto Ungaro – Wonderful Italy;

Franzoso Andrea – Brindisi Libera;

Sabrina De Mitri – Weirdos in Toast;

Esposto Francesca – Progetto Policoro;

Danny Fossil Hunter Vitale – Gruppo Archeo Brindisi;

Vincenzo De Nigris – PC e Stuti;

Daniele Palmisano – Yes Puglia;

Vincenzo Membola – SMM e Cultura;

Daniele Maglio – Ermes Communication APS;

Daniele Guadalupi – Cag Brindisi;

Paola Giglio – Il teatro dei Burattini;

Baldassarre Stefano – GAW srls;

Dario Sylè Nardelli – Rossonardelli;

Serena Mumolo – Microbiologa;

Tore Nobile – Musicista professionista;

Fabio Valerio – Canoa-kayak e Stand-up Paddleboarding;

Domenico Turrisi – Il Giunco APS;

Paola Petrosillo – La Carovana delle Merende;

Camilla Gorgoni – L’altra metà del calcio;

Tommy Manfredi – Ritmo Radicale.

13:00 Coffee Break & Networking

15:30 ‘Le opportunità per i giovani’ Presentazione di bandi e avvisi a sostegno dell’imprenditoria e dell’associazionismo giovanile. Sessioni parallele con:

Tommaso Colagrande (Regione Puglia): Bando ‘Luoghi Comuni – Diamo Spazio ai Giovani’

Marco Costantino (Regione Puglia): Bando ‘PIN – Pugliesi Innovativi’

Katia De Luca (LegaCoop Puglia): Bando ‘Resto al Sud’

Massimo Avantaggiato (UNISCO): Iniziativa ‘Erasmus per Giovani Imprenditori’

Pierpaolo Caliandro (Puglia Sviluppo): Bando ‘NIDI – Nuove Iniziative di Impresa’

Paolo Stufano (Ashoka Italia): Iniziativa ‘Tessere Pugliesi’

17:30 Conclusioni

Link utile: http://superbrindisi.it