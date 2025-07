Qualcuno al Goveno ha capito che a Brindisi si può continuare a fare qualunque cosa sulla pelle dei cittadini ritenendo che questi, resi disperati da una crisi economica drammatica proprio a tal fine creata dal Governo, non reagiranno.

Il Governo ha appena comunicato di aver finanziato con 35 milioni di contributi pubblici la realizzazione del deposito/rigassificatore EDISON sulla banchina di Costa Morena Est, nonostante sia ben noto al Governo che le dette autorizzazioni siano state rilasciate senza Valutazione di Impatto Ambientale e senza alcuna valutazione – che la Direttiva Seveso impone di operare al fine di evitare stragi , dell’effetto domino che un eventuale incidente (sempre possibile, come la recente esplosione della stazione GPL di Roma conferma ) in caso di vicinanza ad altri impianti ad alto rischio di incidente rilevante, quali sono nella specie quelli esistente di GPL ex IPEM e quello pure autorizzato di prodotti petroliferi BRUNDISIUM

In tutto ciò si inserisce il Presidente di Confindustria che propone anche l’allocazione in aggiunta a Brindisi della nave rigassificatrice che il Governo vorrebbe allocare a Taranto per alimentare l’ILLVA.

Pensano che i brindisini sopportano tutto, dopo aver sopportato per due anni una disastrosa amministrazione comunale di centrodestra che nulla ha fatto per alleviare lo stato di abbandono e la crisi in cui versa la città di Brindisi.

Ma non sarà così.

Porteremo avanti una strenua resistenza ai detti progetti del Governo e di Confindustria certo che, alla fine, il buon senso di evitare stragi annunciate, vincerà.

Invitiamo tutta la popolazione a prepararsi per una mobilitazione generale contro i detto scellerati progetti.

Noi come MOVIMENTO 5 stelle siamo pronti.

Non ci arrenderemo

Movimento 5 Stelle Brindisi.