L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato un totale di quasi mille tamponi effettuati in tre giorni.

I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 11.

Mercoledì 20 Maggio sono stati eseguiti 275 tamponi in Rsa, Rssa, Pta, Casa Circondariale, persone a domicilio e ospedali.

In particolare, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 218 tamponi: 11 a detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, 17 a degenti e 110 a operatori sanitari della Fondazione San Raffaele di Ceglie M.ca, 11 a operatori sanitari della Rssa Il Focolare di Brindisi, 10 a dipendenti del Pta di San Pietro V.co, 59 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 37 a operatori sanitari e 20 a degenti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 228.

Martedì 19 Maggio ha registrato un totale di 215 tamponi effettuati in Rssa, Centri di Salute Mentale, Niat, Pta, persone a domicilio e ospedali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 147 tamponi: 49 a operatori della Rssa Il Focolare di Brindisi, 8 a dipendenti del Niat di Fasano, 6 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Cisternino, 9 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Fasano, 18 dipendenti della Lungodegenza di San Pietro Vernotico, 57 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 37 a operatori sanitari e 31 a degenti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 165.

Lunedì 18 380 tamponi sono stati effettuati effettuati nelle Case per la Vita, Comunità Alloggio, Crap, Rssa, Centri di Salute Mentale, Pta, persone a domicilio e ospedali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 251 tamponi: 13 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Brindisi, 5 a operatori della Comunità Alloggio “Casa Lilia” di Latiano, 16 a operatori della Crap “Villa della Chiesa” di Latiano, 15 a operatori della Crap “Villa del sole” di Latiano, 14 a operatori della Casa per la Vita “F. Basaglia” di Latiano, 7 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Mesagne, 8 a operatori della Casa famiglia “Casa di Valentina” di Mesagne, 10 a operatori della Casa per la Vita “S. Francesco” di Mesagne, 11 a operatori della Casa per la Vita “Agrifoglio” di Torre S. Susanna, 11 a operatori della Casa per la Vita “Don Tonino Bello di Torre S. Susanna, 4 a operatori e ospiti della Rssa “Villa Bianca”, 8 a ospiti della Casa per la Vita di San Pancrazio Salentino, 18 a operatori del Pta di San Pietro V.co, 111 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 68 a operatori sanitari e 61 a degenti e pazienti in Pronto soccorso.