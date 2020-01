Nei giorni scorsi la ditta “Engineering Planning Construction s.r.l. con sede a Monopoli (BA) ha completato i lavori per l’installazione di una boa di segnalamento marittimo (cardinale Nord) nelle acque antistanti il porto di Villanova.

L’installazione, necessaria ai fini della sicurezza della navigazione, è stata commissionata dall’Amministrazione Comunale di Ostuni, su richiesta del Titolare della locale Delegazione di Spiaggia del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per tutelare i naviganti dai pericoli derivanti dalla presenza di una secca, costituita da scogli affioranti e sommersi, situata a circa 150 metri a Est dell’imboccatura del porto di Villanova.

La posa della boa rientra nel più ampio quadro di interventi finalizzati all’elevazione del livello di sicurezza delle acque del porto ed è stata possibile grazie all’intervento del 1° Nucleo Subacquei del Corpo delle Capitanerie di Porto di San Benedetto del Tronto che ha svolto le operazioni prodromiche alla posa della boa.

L’attività chiude il progetto iniziato lo scorso anno con il ripristino del funzionamento dei fanali rosso e verde che indicano l’ingresso del porto (con relativa messa a stampa sul portolano e carte nautiche) e contribuisce a garantire la sicurezza della navigazione e portuale del porticciolo di Villanova di Ostuni per consentire ai naviganti di transitare in sicurezza in entrata e in uscita dal porto.

Per qualsiasi segnalazione si ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numeroblu 1530.

CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI