Domenica 6 gennaio 2019 chiudiamo le festività natalizie con un gesto di solidarietà, donando il sangue. Sarà possibile, infatti, donare il sangue dalle ore 8 alle ore 12 (ultimo emocromo), nell’apposita autoemoteca, posizionata presso la Basilica Cattedrale. La raccolta è organizzata dall’Avis Comunale di Brindisi, in collaborazione con il SIMT dell’ospedale “A. Perrino” e con la Parrocchia della Cattedrale.

Per donare occorre essere in buona salute, pesare piu’ di 50 kg, non aver assunto farmaci (antibiotici, antinfiammatori, antistaminici) negli ultimi 5-10 giorni, non aver fatto piercing e tatuaggi ne’ aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare si raccomanda una colazione leggera(tè, caffè o succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o 2 fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

Per altre informazioni:

• Avis Comunale di Brindisi, Piazza “A. Di Summa” c/o ex ospedale nei seguenti orari: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 17 alle 19. tel.: 0831 523232. e-mail: brindisi.comunale@avis.it pagina facebook: avis comunale di brindisi (inviando un messaggio privato);

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI