Domenica 5 gennaio 2020 l’Avis Comunale di Brindisi OdV, in collaborazione con il SIMT di Brindisi, organizza una raccolta di sangue presso la Parrocchia “San Nicola”, al quartiere Paradiso, dalle ore 8 alle 12 (orario dell’ultimo emocromo).

PER DONARE OCCORRE ESSERE IN BUONA SALUTE, PESARE PIU’ DI 50 KG, NON AVER ASSUNTO FARMACI (ANTIBIOTICI, ANTINFIAMMATORI, ANTISTAMINICI) NEGLI ULTIMI 5-10 GIORNI, NON AVER FATTO PIER-CING E TATUAGGI NE’ AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI UL-TIMI 4 MESI, AVERE UNO STILE DI VITA CORRETTO.

PRIMA DI DONARE SI RACCOMANDA UNA COLAZIONE LEGGERA (tè, caffè o succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o 2 fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI.

PER ALTRE INFORMAZIONI:

• AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE NEI SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17 ALLE 19. TEL.: 0831 523232. E-MAIL: brindi-si.comunale@avis.it PAGINA FACEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV (inviando un messaggio privato);

Vi aspettiamo numerosi per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, facendo un regalo prezioso a chi ha bisogno!

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV