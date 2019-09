La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’inizio della collaborazione con la Fortitudo Basket Francavilla, società di riferimento per il minibasket e il settore giovanile della Città degli Imperiali e dell’intera provincia brindisina.

L’accordo fra le due Società, basato sul rispetto e la stima reciproca per il lavoro svolto in questi anni, permetterà di far crescere i giovani talenti formati dal lavoro di Davide Olive, responsabile tecnico della Fortitudo ed head coach del Cus Jonico Taranto, garantendo loro un percorso di inserimento nella Dinamo, squadra partecipante al campionato di Serie C Silver.

La Fortitudo Francavilla, inoltre, è da sempre impegnata a lavorare oltre che nel campo di pallacanestro, anche in quello del sociale con diversi progetti speciali: “Schiaccia le differenze” per bambini con differenti abilità, “Fortitudo e il Mondo Scuola” attraverso i corsi di minibasket e alfabetizzazione motoria nei diversi istituti comprensivi della città francavillese e “Mamme FBF” con la creazione di un gruppo di donne che hanno deciso di riunirsi e divertirsi giocando a basket seguendo la passione dei propri figli.

Seguendo queste importanti iniziative una società come la Dinamo Basket Brindisi, che per propria politica societaria ha messo al centro del lavoro l’impegno nel sociale, non poteva non unirsi ad una realtà così affine, negli ideali e nella tipologia di lavoro.

Le dichiarazioni di Teodoro Marrazza, Presidente della Limongelli Brindisi: “L’accordo tra le due parti si è concluso in pochissimi minuti. Siamo ben contenti di aver stretto questa partnership con un’importante realtà della provincia, quale è la Fortitudo. La Dinamo, seppur con la sua breve storia, intende affermarsi come Società di riferimento per il panorama cestistico pugliese attraverso i risultati della formazione senior ma anche intraprendendo un nuovo percorso con il settore giovanile e il sociale e siamo certi che la collaborazione con la Fortitudo Francavilla sarà il miglior viatico per perseguire questo obiettivo.”

Le parole di Davide Olive, responsabile tecnico della Fortitudo Francavilla: “Insieme agli amici della Dinamo è stato facile parlare di basket e trovare punti in comune sui progetti attuali e futuri. Per una società giovane come la Fortitudo è importante e stimolante collaborare con realtà senior consolidate o in crescita come il Cus Jonico Taranto e la Dinamo Basket Brindisi. Speriamo che il lavoro che stiamo portando avanti dia a breve, ai nostri giovani, la possibilità di cimentarsi con il mondo senior.“

Ufficio Comunicazione Limongelli Dinamo Basket Brindisi