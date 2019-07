L’Ente Unico Scuola Edile CPT di Brindisi, Ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia, in riferimento all’avviso pubblico 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale” e all’Avviso pubblico di prossima pubblicazione dell’Obbligo Formativo 2019, ha la necessità di dotarsi della figura professionale di n.1 TUTOR per un Progetto formativo, se approvato dalla Regione Puglia.

Per tale Figura professionale è indetta una selezione, tramite procedura comparativa di curricula professionali e tramite colloquio conoscitivo e tecnico da tenersi di fronte alla Commissione, istituita allo scopo dall’Ente.

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti:

– laurea in Materie letterarie, Pedagogia, Scienze della comunicazione, Scienze della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Sociologia;

– diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado relativamente a indirizzo pedagogico o professionale operatore sociale;

– esperienze di Tutor o docente in Progetti di contrasto alla dispersione scolastica;

– esperienze di Tutor o docente in Corsi di formazione finalizzati ad arginare fenomeni di emarginazione legati a disagio sociale o a povertà culturale;

– esperienze in attività di volontariato sociale realizzati per il recupero di soggetti a rischio di devianza;

– residenza a Brindisi o nei Comuni della Provincia di Brindisi;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non aver riportato condanne penali;

– non essere sottoposto a procedimenti penali;

– non aver avuto contenziosi di alcun genere con l’Ente Unico Scuola Edile CPT di Brindisi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del presente Avviso.

La durata dell’incarico è triennale (triennale è la durata del Progetto formativo se approvato).

L’incarico prevede:

– collaborazione professionale per n. 30 (trenta) ore settimanali;

La domanda di ammissione alla selezione, corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 22 luglio 2019 con le seguenti modalità a scelta del Candidato:

a) a mano presso gli Uffici dell’ Ente Unico Scuola Edile CPT via Pace Brindisina 65 Brindisi;

b) tramite raccomandata a/r indirizzata a Ente Unico Scuola Edile CPT via Pace Brindisina n.65 Brindisi 72100;

c) tramite PEC direzione@pec.scuolaedilebrindisi.it

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura “Domanda di ammissione a selezione pubblica per il conferimento di incarico di Tutor per l’Ente Unico Scuola Edile CPT di Brindisi”.

L’incarico viene affidato tramite comparazione dei curricula vitae presentati ed a seguito di un colloquio valutativo che la Commissione, istituita allo scopo, effettua in modo discrezionale ed inappellabile, in riferimento ai seguenti criteri:

– titolo di studio;

– competenze ed esperienze professionali come indicate nel presente Bando.

Le informazioni sulle modalità e sulla tempistica della selezione vengono comunicate direttamente ai partecipanti tramite e-mail personale indicata nella domanda.

L’assegnazione dell’incarico è condizionata all’approvazione del Progetto da parte della Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Cosimo Dimonte che può essere contattato al numero telefonico 0831/586126 per ogni chiarimento o informazione ulteriore.