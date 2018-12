Nonostante gli impegni erano quelli di non cambiare i segretari provinciali e cittadini del partito, anche in vista dei congressi di febbraio/marzo 2019, si è proceduto in maniera opposta.

Nulla da dire su Laura De Mola,-continua Vitali- che avrei voluto candidare alle politiche, ma come sempre è il metodo sbagliato. Se cambi si sarebbero dovuti fare si doveva cominciare da un’altra parte.

Ufficio stampa Senatore Vitali