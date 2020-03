Le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa odierna tenuta dai rappresentanti locali di Forza Italia, tra cui l’unico parlamentare per il territorio di Brindisi, On. Mauro D’Attis, dovrebbero portare i loro elettori a interrogarsi sull’inconsistenza ed il pressapochismo di tale forza politica.

L’intervento su temi importanti quale occupazione, industria e non ultimo lo sviluppo del porto non può essere relegato ad una mera lamentela su mancate risposte ad interrogazioni parlamentari, una elencazione confusa e non puntuale sull’iter delle opere che alimentano il “sentito dire” sui progetti in discussione come fossimo nella sala d’attesa dal barbiere, senza entrare nel merito delle criticità oggettive e delle proposte di soluzioni, a cui in realtà l’amministrazione comunale, soprattutto con il lavoro svolto dal Sindaco Riccardo Rossi, ha mostrato massimo interesse e collaborazione sui tavoli tecnici ed istituzionali a più livelli.

La competenza e l’autorevolezza di cui finalmente gode Brindisi grazie al lavoro di questa amministrazione con le importanti e credibili interlocuzioni a livello regionale e ministeriale stanno concretizzando progettualità, nuovo sviluppo ed un serio programma di interventi per la rigenerazione urbana, ambientale e paesaggistica della nostra città.

Possono stare tranquilli gli esponenti di Forza Italia, i brindisini sanno benissimo chi lavora per la città e chi organizza teatrini improbabili davanti a stazioni che non chiudono.

Brindisi Bene Comune

Il gruppo consiliare