Sosteniamo l’azione del Sindaco Riccardo Rossi nel lanciare un monito alla Multiservizi a rispondere sul piano operativo e organizzativo in merito al verde cittadino, dopo aver raccolto le innumerevoli segnalazioni provenienti da tutti i quartieri in tema di erbacce verde pubblico e decoro.

L’amministrazione chiede pertanto conto e chiarezza alla Multiservizi.

Altro che fuga dalle responsabilità come afferma Forza Italia.

La Brindisi Multiservizi ha risorse umane importanti, 150 addetti, e nel bilancio 2019 per il servizio del verde sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro. Non servono quindi nuove assunzioni o altre risorse economiche, ma serve incrementare il personale addetto al verde destinando lì almeno 40 addetti tra i 150 in forza alla BMS.

Non sono più tollerabili inefficienze e decine di addetti alla custodia e guardiania. Tutti debbono fare la propria parte.

Forza Italia invece di sostenere questa giusta rivendicazione chiede finanziamenti aggiuntivi e nuove assunzioni.

Una politica vecchia, incapace di assumersi le proprie responsabilità.

Per la nostra amministrazione prima occorre spostare il personale lì dove serve e poi si potrà procedere ad assunzioni per sostituire chi va in pensione.

La città ha bisogno di cura e i suoi cittadini di rispetto.

COMUNICATO STAMPA BRINDISI BENE COMUNE