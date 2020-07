Nella ‘House of Basketball’ in Mies, Svizzera, si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’edizione 2020/2021 FIBA Basketball Champions League. In live streaming si sono tenuti i sorteggi per i Qualification Rounds e i gironi della regular season europea al via il prossimo 13 ottobre 2020.

La Happy Casa Brindisi è stata inserita nel girone C composto da:

Hapoel Jerulasem (ISR)

Filou Oostende (BEL)

Turk Telekom (TUR)

San Pablo Burgos (ESP)

Limoges CSP (FRA)

Darussafaka Tefken (TUR)

la vincente del QR tra Igokea (BIH)/U-BT-Cluj-Napoca (ROU)/Sporting CP (POR)/Fribourg Olympic (SUI).

Il commento del Presidente della Happy Casa Brindisi Fernando Marino: “È un girone che dimostra la crescita di competitività della manifestazione europea FIBA Basketball Champions League. Siamo onorati di parteciparvi per il secondo anno consecutivo e ci giocheremo ogni partita come se fosse una finale per cercare di coronare il nostro sogno di qualificarci al secondo turno. Sarà difficile ma ce la metteremo tutta“.

Un totale di 32 squadre si affronteranno nella fase a gironi: le 28 già qualificate insieme a 4 squadre che si qualificheranno dai preliminari. Si svolgeranno quattro gironi da otto squadre ciascuno, con le prime quattro di ogni gruppo che avanzeranno agli ottavi di finali, poi ai quarti (entrambi i round al meglio delle tre partite) per concludersi alle Final Four. La squadra vincitrice si aggiudicherà il premio finale pari a un milione di euro.

Con 41 club che hanno concluso nella top 8 dei rispettivi campionati nazionali, la lista delle 44 squadre che parteciperanno alla quinta edizione della BCL è la più competitiva nella storia del torneo, comprendendo un totale di 14 campionati nazionali sulle 25 leghe europee rappresentate.

