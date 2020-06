I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, il giovane è stato fermato alla guida della propria autovettura, in procinto di uscire dalla propria abitazione e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 10 gr. di cocaina, suddivisi in 30 dosi, occultati nel soggiorno. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato, al termine formalità di rito è stato rimesso in libertà, come disposto da A.G..