I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D’Aversa Davide, 32 del luogo.

Nella serata del 30 settembre, militari operanti hanno proceduto al controllo del D’Aversa sorpreso alla guida della propria autovettura, in una via del centro, e a seguito di perquisizione personale, sono stati rivenuti, custoditi nelle tasche dei pantaloni 11 dosi preconfezionate con cellophane, chiuse ermeticamente con nastro isolante, contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso complessivo di 4.20 gr. e 465 euro in contanti.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 32enne è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.