I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari operanti impegnati nel corso di specifico servizio, hanno fermato due giovani di 20 e 29 anni del luogo, poco dopo essere usciti dall’abitazione del 26enne ed essere saliti a bordo di un’autovettura. Durante il controllo, gli stessi hanno tentato di disfarsi di una dose di cocaina del peso di 0,2 grammi, gettandola dal finestrino. La successiva perquisizione domiciliare nei confronti del 26enne ha consentito di rinvenire ulteriori 3 dosi di cocaina del peso complessivo di 2 grammi circa, occultate nel comodino, confezionate come quella sequestrata ai due giovani. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 26enne è stato rimesso in libertà