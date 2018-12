Borgo Egnazia Half Tri è al suo debutto: il 13 Aprile 2019. Borgo Egnazia, eccellenza dell’ospitalità pugliese, organizzerà per la prima volta l’evento sportivo dedicato a tutti coloro che fanno dello sport il proprio stile di vita.

Affacciato sul cristallino mare di Savelletri, Borgo Egnazia è un luogo dove la natura si rivela in tutta la sua potenza e dove è possibile rilassarsi nella quiete e nella perfetta armonia di un territorio che offre molte storie da raccontare.

La terra di Puglia è emozionante e suggestiva, spettacolo di luci, colori e sapori: per chi desidera tutto questo, la Borgo Egnazia Half Tri su lunga distanza di 70.3 sarà un evento sportivo imperdibile.

La natura di questo sport richiede forza, resistenza, capacità tecniche e coordinative di rilievo ma è anche occasione per conoscere e vivere un luogo meraviglioso: la destinazione perfetta per iniziare la propria stagione sportiva in un luogo in cui il clima è sempre mite, dove i colori della primavera incantano e il calore dell’ospitalità ha come sfondo la splendida macchia mediterranea.

L’evento, supportato dal Comune di Fasano, è previsto il 13 Aprile 2019 con una sfida multidisciplinare estrema a contatto con la natura.

 1900mt a nuoto: partenza dalla cristallina acqua di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia. Il percorso è disegnato a triangolo su due giri con passaggio davanti alla partenza;  90km in bicicletta: tra i comuni di Ostuni, Fasano e Monopoli. Il percorso si dirige inizialmente a sud lungo la strada costiera, il tratto è pianeggiante e panoramico. Al 35 esimo km ripassando davanti alla zona cambio, il percorso si dirige invece a nord

per affrontare la salita che porta verso la Selva di Fasano, tratto costellato dai caratteristici trulli.  21km di corsa: con un tracciato multilap da percorrere 3 volte attraverso il paese di Savelletri, Borgo Egnazia e le spettacolari campagne intorno dell’immediato entroterra, per arrivare al traguardo posizionato a Cala Masciola.

La partecipazione è aperta a tutti, uomini e donne, entusiasti e appassionati anche in squadra! Alla Borgo Egnazia Half Tri è, infatti, possibile partecipare anche in team, ovvero in mini-gruppi di 3 atleti che gareggiano, ognuno, per una delle frazioni.

Il 13 aprile 2019, Borgo Egnazia per la prima volta accoglie una gara di Triathlon su distanza 70.3, regalando un’occasione competitiva unica per un’esperienza “Nowhere Else” per sportivi, famiglie e amici.

*******

Informazioni sulle iscrizioni: iscriversi alla Borgo Egnazia Half Tri è semplicissimo. Basta effettuare la registrazione online sul sito www.borgoegnazia.it/triathlon2019* e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

 Costo pettorale con pernottamento 1 notte* o Fino al 31/01, costo promozionale pettorale € 150 o Dal 1/02 al 08/04 costo pettorale € 170  Costo pettorale con pernottamento 2 notti* o Fino al 31/01, costo promozionale pettorale € 100 o Dal 1/02 al 08/04 € 130  Costo ‘solo’ pettorale (senza pernottamento) o Fino al 31/01, costo promozionale pettorale € 190 o Dal 1/02 al 08/04 costo pettorale € 250

 Per la relay- staffetta costo pettorale con pernottamento 1 notte* o Fino al 31/01 costo promozionale pettorale € 55 (quota individuale singola frazione) o Dal 1/02 al 08/04 costo pettorale € 70 euro (quota individuale singola frazione) 

Per la relay- staffetta costo pettorale con pernottamento 2 notti* o Fino al 31/01 costo promozionale pettorale € 45 (quota individuale singola frazione) o Dal 1/02 al 08/04 costo pettorale € 60 euro (quota individuale singola frazione) 

Per la relay- staffetta costo ‘solo’ pettorale (senza pernottamento) o Fino al 31/01 costo promozionale pettorale € 80 (quota individuale singola frazione) o Dal 1/02 al 08/04 costo pettorale € 100 euro (quota individuale singola frazione)

* sito attivo dal 21.12.2018 – solo costo del pettorale, il costo della camera è da calcolarsi in base alla scelta della sistemazione in fase di iscrizione. Camere a partire da 200 euro con sistemazione in doppia inclusa prima colazione nelle strutture del Gruppo San Domenico.