Happy Casa Brindisi conquista per la sesta volta nella propria storia la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di Lega A. Un traguardo raggiunto con un turno di anticipo alla fine del girone di andata, festeggiato grazie alla seconda vittoria interna consecutiva per 81-74 contro la De’ Longhi Treviso.

La squadra biancoazzurra ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere la resistenza di una mai doma Treviso, giunta in Puglia in piena emergenza dovendo fare a meno di ben tre giocatori (Fotu, Cooke III e Nikolic). Brindisi soffre nel primo tempo, sigillato dalla tripla allo scadere di Banks per il 38-37, e graffia nella ripresa traendo energia dalla difesa di un tarantolato John Brown. Il lungo americano risulterà l’MVP del match con 11 punti e 8 rimbalzi e sarà la chiave di volta difensiva nel terzo quarto con una difesa perfetta sul top scorer del match, David Logan a quota 20 punti.

Happy Casa tocca il massimo vantaggio del +15 (73-58) con i 18 punti di Banks ma soffre nel finale la rimonta ospite fermatasi sul -4. Parks negli ultimi secondi sbaglia la tripla del possibile meno uno, liberando il grido di gioia del PalaPentassuglia sold out in ogni ordine di posti.

La prestazione gagliarda dei ragazzi di coach Menetti non porta in dote i due punti in palio ma è sicuramente una buona notizia per la squadra neopromossa veneta.

In occasione dell’ultima giornata di campionato, in programma domenica 5 gennaio 2020, la Happy Casa farà visita alla Vanoli Cremona di coach Sacchetti. Palla in due in programma alle ore 12.00.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-De’ Longhi Treviso: 81-74 (17-20; 38-37; 64-53; 81-74)

HAPPY CASA: Brown 11, Banks 118, Sutton 4, Zanelli, Gaspardo 7, Campogrande 9, Thompson 13, Stone 17, Ikangi, Iannuzzi ne, Cattapan ne, Guido ne. All.: Vitucci.

DE’ LONGHI: Tessitori 11, Logan 20, Alviti 13, Parks 8, Imbrò 8, Chillo 7, Uglietti 4, Severini 3, Piccin, Saladini ne. All.: Menetti.

Arbitri: Alessandro Martolini – Lorenzo Baldini – Matteo Boninsegna.

Note: Tiri da 2: Brindisi 20/38 Treviso 17/30 | Tiri da 3: Brindisi 9/24, Treviso 11/28 | Tiri liberi: Brindisi 14/19, Treviso 7/8 | Rimbalzi: Brindisi 36 (26 RD, 10 RO), Treviso 32 (25 RD, 7 RO).