La SSD Brindisi Football Club comunica che a partire da oggi è attiva la prevendita per la gara Brindisi-Casarano, in programma domenica 19 gennaio 2020 alle ore 15:00, presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la ventesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20.

La Società ricorda che, data l’inagibilità dei settori Curva Sud, Gradinata e Curva Nord, per assistere alla gara in oggetto si potrà accedere allo stadio “Franco Fanuzzi” esclusivamente dal settore Tribuna che sarà suddivisa in tre lati: Tribuna Nord, Tribuna Centrale, Tribuna Sud.

In particolare la Tribuna Nord (lato sinistro) sarà destinata agli abbonati della Gradinata e ai possessori del tagliando “Gradinata”; la Tribuna Centrale (lato centrale) sarà destinata agli abbonati della Tribuna e ai possessori del tagliando “Tribuna”; la Tribuna Sud (lato destro) sarà destinata agli abbonati della Curva Sud e ai possessori del tagliando “Curva Sud”. Il prezzo dei tagliandi rimane invariato ed è comprensivo di prevendita e commissioni. Si comunica altresì che per motivi logistici è stata vietata la trasferta ai tifosi del Casarano Calcio.

IL COSTO DEI BIGLIETTI

CURVA SUD (TRIBUNA SUD):

INTERO: € 8,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 6,00

GRADINATA (TRIBUNA NORD):

INTERO: € 9,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 6,00

TRIBUNA (TRIBUNA CENTRALE):

INTERO € 15,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 8,00

FINO A 14 ANNI: INGRESSO GRATIS IN TUTTI I SETTORI

Per i disabili al 100% e i rispettivi accompagnatori l’accesso allo stadio sarà valutato dalla Società previa consegna della documentazione presso la sede della SSD Brindisi Football Club, sita in Via Benedetto Brin, n° 33.

I tagliandi d’accesso allo stadio potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita autorizzati (riportati qui sotto):

RICEVITORIA DI BELLO

INDIRIZZO:

Via Mecenate, 74 – Brindisi

TELEFONO:

0831 562988

ALTAIR CAFÈ

INDIRIZZO:

Via Appia, 68 – Brindisi

TELEFONO:

0831 1981785

CLUB CITTÀ DI BRINDISI DI ANDRIANI M.

INDIRIZZO:

Via Mameli, 2 – Brindisi

TELEFONO:

+ 39 339 272 5363

LA CAPANNINA DI TATEO GIOVANNI

INDIRIZZO:

Viale Duca Degli Abruzzi, 4 – Brindisi

TELEFONO:

0831 412074

TEENAGER KORPS

INDIRIZZO:

Via Pietro Chimienti, 11 – Brindisi

TELEFONO:

+39 327 285 7962

Ufficio Stampa e Comunicazione

SSD Brindisi Football Club