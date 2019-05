Avrà luogo a Brindisi sabato 25 maggio, alle ore 11.00, nella Sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale, la conferenza stampa di presentazione della 34^ edizione della Regata Internazionale “Brindisi – Corfu”, la cui partenza è prevista da Brindisi domenica 16 giugno.

Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, un rappresentante della Regione Puglia, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi, il Presidente della Camera di Commercio Alfredo Malcarne e il Presidente dell’8^ Zona della Federazione Italiana Vela Alberto La Tegola.

Saranno presenti anche le Donne della Vela (che hanno predisposto un programma di iniziative nell’ambito del calendario dell’evento sportivo), il colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Magistris (per la presentazione della straordinaria esibizione della Banda dei Carabinieri) e i rappresentanti di Brin Ail (per illustrare il programma di iniziative che si svolgeranno in contemporanea con gli eventi organizzati dal Circolo della Vela).