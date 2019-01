La SSD Brindisi FC comunica che Samuele De Luca, classe 2001, punto di forza della formazione Juniores Regionale, allenata da mister Piero Caputo, su segnalazione degli Osservatori del Comitato Regionale Puglia, è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 18 della LND.

La sessione di allenamento, agli ordini dell’allenatore Tiziano De Patre, è in corso di svolgimento presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, dove il calciatore si è recato con il Segretario Adriano D’Agnello, in rappresentanza della società, che rivolge a Samuele un in “bocca al lupo”, per questa grande occasione sportiva.