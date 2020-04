Si informa la cittadinanza che la sanificazione stradale proseguirà anche per le giornate di 15, 17 e 20 aprile 2020, con le medesime modalità dei giorni precedenti, ovvero:

1° Squadra

•Centro: h 19.00-21.00

•Paradiso: h 21.05-22.00

•Sant’Elia: h 22.05-23.30

•Bozzano: h 23.35-00.15

•Perrino e Villaggi San Pietro e San Paolo: h 00.20-01.30

2° Squadra

•Minnuta: h 19.00-19.30

•Casale/Materdomini: h 19.35-20.35

•Montenegro: h 20.40-21.00

•Sant’Angelo: h 21.05-22.00

•Commenda: h 22.05-00.00

•Cappuccini: h 00.05-01.30

•Santa Chiara: h 01.35-02.10

•La Rosa: h 02.15-02.35

•Tuturano: h. 02.45-03.15

La decisione si rende necessaria a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19.

Si raccomanda alla cittadinanza di non ostacolare le operazioni e di non esporre se stessi, biancheria o indumenti, prodotti alimentari, merci edibili o destinate al ravvicinato contatto con viso, bocca, pelle o mucose, in concomitanza con questi interventi e nelle ore immediatamente successive.

Inoltre, si ricorda che le operazioni non costituiscono alcun pericolo per gli animali domestici.

Per informazioni di dettaglio si può contattare la ditta Ecotecnica presso i propri recapiti, numero verde o altri disponibili su www.ecotecnicabrindisi.it.

14 aprile 2020