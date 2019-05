Arbitri, tecnici ed esperti raccontano idee ed esperienze di Sport, Benessere e Felicità con l’obiettivo di creare una community

“Mens sana in corpore sano”, gli antichi latini avevano già intuito come ogni strategia di successo passasse da un benessere congiunto di mente e corpo. Da questo presupposto nasce l’evento “Brindisi Mente&Corpo”, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale di Brindisi per Venerdì 31 Maggio 2019 (ore 18,00) a Brindisi, presso la “Sala Università” di Palazzo Nervegna (via Duomo, 20).

L’idea nasce dalla voglia di discutere, affrontare e promuovere cultura e stili di vita legati al Benessere ed alla Felicità con un’attenzione sia alla cura del Corpo che della Mente, toccando argomenti come corretta alimentazione, strategie di concentrazione o metodi di allenamento quotidiano. La discussione interessa preparatori atletici, personal trainer, coach, nutrizionisti e sportivi in genere, interessati a “buone prassi” di utilizzo delle proprie energie fisiche e mentali.

Dopo i saluti istituzionali di Riccardo Rossi (Sindaco del Comune di Brindisi), l’introduzione è affidata a Marco Di Bello (Arbitro di serie A), uno dei promotori dell’iniziativa insieme a Fabio Marinelli (Segretario Arbitri CAN A) e Tiziano Mele (giornalista esperto di Comunicazione). A seguire gli interventi di Gianpaolo Calvarese (Arbitro di serie A), Giuseppe Palaia (Medico Sportivo), Atanasio De Meo (Farmacista, titolare di Biointegra) e Marzia Comità (Nutrizionista con esperienza nel settore della danza), mentre a trarre le conclusioni sarà Oreste Pinto (Ass. allo Sport del Comune di Brindisi).

L’evento si pone l’obiettivo di promuovere il brand “Brindisi Mente&Corpo”, una community di persone disposte a progettare ed a realizzare insieme un evento annuale in grado di attirare in città per qualche giorno un pubblico specializzato ed interessato, mediante corsi, seminari, convegni, speech, laboratori e presentazioni.