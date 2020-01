Il 30 gennaio 2020 ore 21 al Susumaniello vineria assieme alla SIGNORINA DEMODè di e con Valentina Elia saranno ospiti della serata le #MILFSHAKE.

Nate da un’idea del coreografo Vito Alfarano, è il gruppo di danza contemporanea over 40 del centro Mia Dance Challenge, di Alessandra Buscicchio , creato a Brindisi, proprio per portare avanti l’idea che la danza non ha limiti e non ha età . Posti limitati.

Il Brindisi Performing ARTS Festival ha sempre registrato il SOLD OUT, si consiglia, pertanto, di prenotare anticipatamente per garantirvi l’accesso.

Prenotazioni al 3208257367