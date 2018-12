I dirigenti del movimento “Brindisi Popolare” rivolgono un augurio di Buon Natale ai cittadini di Brindisi, con l’auspicio che nella nostra città si possano trascorrere in serenità queste giornate di festa.

Un augurio è rivolto anche al sindaco Riccardo Rossi, agli assessori ed a tutti i consiglieri comunali.

Il Santo Natale sia per tutti un momento di riflessione, affinché, pur nella diversità di ruoli, ciascuno possa contribuire a creare le condizioni perché Brindisi si risollevi dallo stato di torpore in cui si trova e riprenda la strada dello sviluppo e della crescita occupazionale.

Brindisi Popolare è pronta a svolgere sino in fondo il suo ruolo.

Buon Natale !