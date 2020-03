Per venire incontro alle esigenze dei tanti cittadini che sono in casa in questi giorni, per effetto delle misure preventive per l’emergenza Covid-19, è stato stabilito di aggiungere un giorno al consueto calendario per la racconta dei rifiuti indifferenziati.

In particolare, a partire da questa settimana, sarà ritirato anche il giovedì, oltre a martedì e sabato.