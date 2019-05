L’amministrazione comunale ha deciso di prorogare il servizio di navetta per il Palapentassuglia anche in occasione delle partite di playoff che vedono impegnata la New Basket Brindisi.

Domani, 22 maggio, sarà attivo il servizio gratuito. La partenza è prevista alle 19.15 dal capolinea in via Benedetto Brin, nei pressi dello stadio. Il largo anticipo è stato pensato per consentire a tutti di partecipare alla coreografia preparata dai tifosi.

Queste le fermate programmate per l’andata: Via B. Brin – Stadio – Capolinea; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via Prov. San Vito – Angolo Via Osanna; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato; Viale Moro – Scuola Marzabotto; Viale Moro – Angolo Via Irpinia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Palapentassuglia.

Per il ritorno: Palapentassuglia; Via Sant’Angelo – Angolo Via Gerolamo; Viale Moro – Angolo Via Irpinia; Viale Moro – Scuola Marzabotto; Via Bastioni Carlo V – Stazione FF.S.; Via Spalato, Via Prov. San Vito – Minnuta; Via N. Brandi – Angolo Via Zanella (Semaforo); Via B. Brin – Stadio – Capolinea.

Per il ritorno, la partenza dal Palapentassuglia è prevista 15 minuti dopo la fine della partita.