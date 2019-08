Mercoledi 28 agosto: dopo la pausa delle ferie e la presentazione della Festa patronale, tutte le esigenze della quotidianità tornano a bussare. Per esempio, quando partirà il servizio dell’Asilo Nido “Le Coccinelle “? Nonostante fossimo in vacanza, tanti genitori mi chiedevano se avessi qualche notizia.

Nella consuetudine degli ultimi anni, entro i primi 10 giorni di settembre, l’asilo ha aperto le sue porte ai piccoli utenti. Difficile immaginare questa tempestività oggi. Sappiamo ovviamente, che c’è stata un’ assegnazione tramite bando ad un nuovo gestore, ma ad oggi, tutto tace. I genitori che devono organizzarsi, attendono una graduatoria che confermi o meno l’accesso dei piccoli al nido.

Si, perché poi se il mio bambino per una questione di fasce di reddito rimane escluso, a settembre dove trovo un’alternativa? Al disagio delle famiglie, ovviamente in fermento, si aggiunge quello delle 11 dipendenti, sospese, in attesa di sapere qualcosa. Sicuramente la nuova gestione garantirà tempi e modalità di pagamento adeguati e puntuali al personale; un ottimo servizio ai genitori ed ai bambini; manterrà o anzi implementerà, lo standard eccellente raggiunto negli ultimi 2 anni dallo staff delle Coccinelle; ma quando avremo informazioni concrete?

La cittadinanza tutta, sarà grata di avere al più presto, delucidazioni a riguardo.

UFFICIO STAMPA

Francavilla Fontana, 28 agosto 2019