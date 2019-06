La Fiera dell’Auto di San Michele Salentino è diventata un appuntamento fisso per chi intenda acquistare un’auto a condizioni vantaggiose. Lo testimoniano i numeri della quinta edizione dell’iniziativa organizzata da Gest Auto Group che ha chiuso i battenti lunedì. 20 mila persone, provenienti da diverse zone della Puglia, hanno visitato la Fiera, che si è svolta nella zona PIP, in cerca dell’affare.

“Ogni anno aggiungiamo un tassello in termini di soddisfazione professionale- ha dichiarato il presidente di Gest Auto Group, Giuseppe Apruzzi- in cinque anni la Fiera dell’Auto ha portato un doppio risultato, da un lato è diventata punto di riferimento per quanti, nel panorama regionale e non solo, vogliano acquistare un’auto usata in assoluta tranquillità; dall’altro ha intensificato i rapporti e la collaborazione tra gli imprenditori che fanno parte del consorzio, otto professionisti che dialogano tutto l’anno con l’unico obiettivo di offrire condizioni vantaggiose e garanzie inossidabili ai clienti o potenziali tali. Più volte abbiamo affermato che il nostro obiettivo è creare un marchio di qualità, essere riconoscibili per la serietà e l’affidabilità dei servizi che offriamo tutto l’anno.”