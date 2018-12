Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere comunale Antonio Elefante non possono essere condivise nella forma e nella sostanza. Appare evidente infatti che la posizione, sicuramente personale, posta in quei termini, rischia di passare solo come una critica fine a se stessa che poco ha a che fare con una visione politica che per la complessità ha i suoi tempi per essere pienamente attuata.

In questi primi 5 mesi di amministrazione Rossi, abbiamo potuto apprezzare l’instancabile lavoro e l’incessante dedizione del Sindaco e di tutti gli assessori che, non senza difficoltà dovute soprattutto alla ripartenza di una gestione politica che ha i suoi rituali e assetti istituzionali, dedicano il loro tempo, il loro impegno e il loro entusiasmo sia nella soluzione di problematiche quotidiane che nell’attuazione di scelte politiche e programmatiche che in prospettiva cambieranno il volto di Brindisi.

È da ritenersi ingiusta e infondata la critica mossa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è costretto, sin dal suo insediamento, a misurarsi con un ufficio di presidenza svuotato di risorse e di personale e a cui sta cercando di porre rimedio con tutti gli strumenti in suo possesso, cercando di migliorare giornalmente il funzionamento del consiglio comunale.

Il lavoro e il contributo dei consiglieri comunali è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi politici sottoscritti da tutti nel programma elettorale che è risultato vincente e convincente per i cittadini di Brindisi, e deve essere pienamente attuato nell’arco della consiliatura, senza alcun ripensamento

È indubbio che nella gestione della contingenza e dell’emergenza tutto può essere perfettibile ma è pacifico che solo il tempo, il lavoro, lo studio, la dedizione e soprattutto la voglia di migliorarsi, che devono essere appannaggio tanto degli assessori quanto di tutti i consiglieri comunali, potranno essere giudici delle capacità di questa amministrazione di interpretare al meglio le aspettative di tutti i brindisini.

Per questo il Partito Democratico di Brindisi nel ribadire il pieno sostegno all’Amministrazione e quindi al lavoro del Sindaco, di tutti gli assessori e consiglieri, e del Presidente del Consiglio Comunale, si augura che il confronto, legittimo, possa ritornare nelle sedi opportune e con i toni auspicabili quando al centro ci sono gli interessi generali di una città importante come Brindisi.

Francesco Cannalire

Segretario Cittadino PD Brindisi