Venerdì, 13 dicembre, al Rendez-Vous Cafè & Bistrot, via Conserva a Brindisi, andrà in scena il live show “Canzoni in transito”. La voce intensa e piena di magiche sfumature di Eleonora Magnifico sarà supportata musicalmente dal pianoforte di Luana Ricci, concertista e musicista raffinata, che proviene dal blues e dal jazz, conferendo un tocco di classe e di pura energia all’intero live.

Un selezionato repertorio, tra il pop d’autore e le grandi icone della canzone italiana, da Mina a Battiato, da Patty Pravo a Lucio Dalla, in chiave pop acustica, tra classe, pathos e ironia.

Il nuovo progetto dell’artista barese esordisce a Brindisi.

Per info e prenotazioni: 0831-591038 – 335-6363345

https://www.facebook.com/rndvoobrindisi/?ref=bookmarks