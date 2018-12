Lo 0831 Space di Brindisi anche quest’anno offre una grande opportunità per far festa tutti insieme la notta di Capodanno. Gli organizzatori assicurano che sarà una notte indimenticabile, tra musica e divertimenti.

Alla consolle Dodo, Mr. Ency, Roby C e Fiusco. Voice Brudi.

Start alle 00.30. Ingresso 17 euro (con 4 drink 35 euro). Tavolo

25 euro a persona. Lo 0831 Space vi aspetta! Nel cuore di Brindisi. Info e prenotazioni 3288744031