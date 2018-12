Oggi il Luogotenente Francesco Baldari dopo oltre 36 anni trascorsi nelle fila dell’Arma dei Carabinieri, ha lasciato il servizio attivo. Arruolatosi il 19 febbraio 1982, ha frequentato il corso quale allievo Carabiniere effettivo presso la Scuola Allievi di Roma ed al termine, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Santa Cristina Gela (PA), ove ha svolto servizio sino all’ottobre 1985.

Vincitore di concorso ha frequentato il biennio della Scuola Sottufficiali dei Carabinieri il primo anno a Velletri (Roma) e il secondo anno a Vicenza. Promosso vicebrigadiere nel 1987, ha prestato servizio per circa due anni presso la Stazione Carabinieri di Catania Piazza Dante e successivamente al Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Catania sino al 1994, quando è stato trasferito alla Sezione Anticrimine di Palermo in Monreale fino al giugno del 1998 per poi approdare al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi dove è rimasto ininterrottamente per oltre 20 anni.

In quest’ ultimo incarico si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata fornendo importante contributo investigativo nell’attività di contrasto alle consorterie criminali nell’ambito della provincia di Brindisi.

Per l’attività profusa nel campo investigativo, gli sono stati tributati nel corso degli anni, 3 encomi semplici e due encomi solenni.

Gli sono state conferite due onorificenze, la croce d’argento e la croce d’oro per anzianità di servizio. Nel corso degli oltre 7 lustri di servizio si è sempre distinto per l’operosità e la professionalità dimostrati, nonché per la serietà e il grande amore per l’Arma dei Carabinieri.